Joven estadounidense logró el récord de retuits para obtener nuggets gratis

Un joven estadounidense logró el récord de retuits en la red social Twitter, en una publicación donde pedía un año gratis de nuggets de pollo a la cadena de comida rápida Wendy's.

Carter Wilkerson, de 16 años y oriundo de Reno, Nevada, escribió el mensaje el 5 de abril pasado. En el tuit, aparece un pantallazo de la respuesta que le dio el restaurante a su pedido, donde le prometió que le daría el producto sin costo si llegaba a los 18 millones de retuits.

Con esto, el adolescente inició una campaña para alcanzar la casi imposible cifra. Su entusiasmo y el de sus seguidores fue tanto, que el tuiteo alcanzó los 3.477.604 retuits.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3