Facebook ha cerrado hasta 14 mil cuentas de pornovenganza en un mes

Un ex dolido puede llegar a hacer cosas muy poco dignas, como por ejemplo, filtrar, publicar y difundir imágenes íntimas de su ex pareja amorosa. Y Facebook no está ajeno a esa práctica.

Según informó el diario británico The Guardian , en sólo un mes, Facebook evaluó casi 54.000 casos de pornografía y extorsión. Sólo en enero, la red social decidió cerrar más de 14 mil cuentas que fueron creadas para ejercer pornovenganza. En 33 casos, había menores de edad involucrados.

The Guardian tuvo acceso a los manuales que usa la red de Mark Zuckerberg para regular el contenido.

Según la publicación, Facebook se basa en las denuncias para detectar y sancionar estos contenidos. Además, son los contenidos más difíciles de controlar por parte de los moderadores.