CyberDay: ocho consejos para aprovecharlo

166 empresas participarán en la nueva versión del CyberDay organizada por la Cámara de Comercio de Santiago, y que se desarrollará entre el lunes y el miércoles.

Ofertas de hasta 80% de descuento y miles de personas haciendo click en un mismo botón, ponen en riesgo la estabilidad en los servidores de las empresas participantes, aumentando la posibilidad de malos ratos y reclamos. Eso sin contar que se han detectado precios "inflados" los días anteriores para luego bajarlos a uno normal.

Para evitar riesgos y malos ratos durante el CyberDay, el director de la Escuela de Comunicación Digital y Multimedia de la Universidad del Pacífico, Guillermo Bustamante, enregó ocho consejos:

: "Evita conectarte a redes públicas y prefiere siempre la conexión de tu casa o de tu lugar de trabajo. Si quieres tener una conexión estable durante todo el proceso de compra, evita usar el Wifi".

: "Antes de comprar un producto, borra todos los datos almacenados en tu navegador; esto porque hay sitios que almacenan preferencias de tus sesiones anteriores, por lo que no siempre las ofertas podrían ser las mismas".

: "Para evitar cualquier inconveniente, ten tu antivirus actualizado, ya que al momento de realizar la compra esto puede ser de gran ayuda".

: "Fíjate muy bien en la dirección del sitio en la que estás comprando. Revisa que sea la correcta y que tenga una conexión segura (https)".

: "Si no conoces el remitente o no es de tu entera confianza, no pinches en los enlaces que te dan ofertas maravillosas en algún sitio. Es preferible que digites la dirección del sitio tú mismo".

: "Es preferible pasar unas cuantas horas antes del CyberDay buscando productos y comparando sus precios, en vez de decidir comprarlos en el minuto. Hacer una lista no es una mala idea. Nunca está de más ver si el producto que estás comprando es efectivamente una oferta o no. Hay que revisar qué es lo más conveniente".

: "Muchas veces por la emoción de la compra, por creer que estamos frente a muchas ofertas y por la facilidad de agregar productos a nuestro carro, no nos percatamos del monto total de nuestra compra hasta que llegamos a pagarlo".

: "Leer bien las condiciones de entrega del producto es fundamental en estos casos, porque en algunas ocasiones no se utilizan los plazos habituales".