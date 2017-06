Este es uno de los videos más odiados de la historia de YouTube

Hay mucha gente que quiere ser un youtuber famoso, ganar dinero y triunfar en su cibervida, como la alemana Bianca Heinicke, que sube videos graciosos a YouTube hace tres años, pero que a principios de mayo quiso hacer una incursión seria en la música y subió un videoclip de la canción "How it is (wap, wap).

El resultado fue inesperado: se convirtió rápidamente en uno de los videos más odiados de esa red social.

Hasta hoy contaba más de 2,3 millones de pulgares hacia abajo (dislikes) y 348.846 likes. Las críticas fueron de todo tipo y es el sexto en valoraciones negativas en Youtube.

La superan "Baby" de Justin Bieber (7 millones de dislikes), el tráiler de "Call of Duty: Infinite Warfare" (3,5 millones); un video donde el youtuber PewDiePie reta a sus usuarios a poner dislike (2,9 millones); un video de la cantante Rebecca Black (2,6 millones) y otro de Aruan Felix.