¿Por qué pueden bloquearte una cuenta en redes sociales y cómo recuperarla?

Al contrario de lo que muchos usuarios creen, el bloqueo de las cuentas en redes sociales no tiene que ver con actos de censura, sino más bien, con las intrincadas políticas internas y de uso de las empresas que proveen los servicios.

En efecto, para protegerse de un bloqueo, no hay una fórmula más efectiva que cumplir con las condiciones de uso. “Eso es lo primero, las empresas pueden solicitar la verificación de la cuenta, lo que hace menos probable que se bloquee una cuenta, pero lo importante acá está en cumplir con los términos y condiciones“, explicó el director de la escuela de Comunicación Digital y Multimedia de la Universidad del Pacífico, Guillermo Bustamante.

Básicamente, explicó el académico, estas condiciones tienen que ver con generar contenido original, no incitar al odio, no hacer spam y no compartir contenido ilegal. “Son los puntos más importantes”, dijo, quien además aseguró que una cuenta bloqueada, se puede deber a que el comportamiento que se tuvo en una determinada red, no fue el adecuado.

En el caso del spam, tema particularmente sensible en Twitter, hay algunos términos que se podrían haber infringido desde las cuentas que han sido bloqueadas.

Cuando se ha utilizado granjas de cuentas (varias cuentas creadas para transmitir el mismo mensaje) o programas de terceros para crear contenido de manera automática, el bloqueo se realiza contra todas las cuentas que han emitido el mensaje.

En el caso de personalidades o empresas, muchas veces el bloqueo se debe al proceso de verificación, que en el caso de Facebook, lo realiza la misma compañía poniéndose en contacto con el involucrado, o en el de Twitter, se hace por un proceso en línea.

Bustamente, dijo que, sin embargo, una cuenta bloqueada puede ser recuperada, debido a que el afectado con la medida debería recibir un correo con las causas y el procedimiento para la recuperación.

“Esto siempre y cuando no sea una falta demasiado grave, porque en algunos espacios hay que enviar documentación que compruebe la identidad de la persona con algún documento oficial, pero esto es en los casos más complejos y que está asociado a la usurpación de identidad”, indicó el docente.