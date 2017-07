Diseñan un robot interactivo que juega y estimula el aprendizaje de niños preescolares Bárbara Lichtman 08:15 SIMA es un muñeco conformado por un cuerpo robótico que, junto a un teléfono inteligente y una aplicación, se convierte en una herramienta social y educativa. Para su desarrollo, sus creadores utilizaron inteligencia artificial

Mientras que la Federación Internacional de Robótica proyecta que para el año 2019 se venderán alrededor de 42 millones de robots personales y de uso doméstico, todavía en Latinoamérica, la incorporación estas máquinas a nuestras vidas parece un escenario lejano.



Con esa preocupación en mente, un grupo de profesionales, liderado por el ingeniero mecánico Felipe Araya (34), desarrolló SIMA, un robot que, unido a un teléfono inteligente - y por medio de una app- se convierte en un muñeco interactivo capaz de brindar una experiencia lúdica que estimula tanto el juego como el desarrollo cognitivo en niños de tres a seis años.



“La automatización y la inteligencia artificial están cambiando nuestra sociedad, la economía y los medios de producción. Y aquí, en Latinoamérica, no estamos totalmente conscientes de todos esos cambios. A raíz de esa preocupación, y sabiendo que en Japón, Corea, Alemania o Estados Unidos, hace más de diez años se están utilizando robots que tienen características sociales, yo decidí hacerle uno a mi hijo”, expresó Araya, que nació en Venezuela pero hoy vive en Chile.



Como recordó el emprendedor, los primero robots que fabricó para su hijo eran muy elementales y basados en Legos. Pero como el niño era todavía muy pequeño, les tenía miedo. Entonces, se dio cuenta de que tenía que hacerlos más amigables. Fue así que empezó a investigar un poco más acerca de la interacción entre niños y robots autónomos y terminó profundizando en el área de robótica social. Tras finalizar un primer prototipo funcional en enero de 2016, Araya postuló con su proyecto al programa Start-Up Chile y fue seleccionado. Durante seis meses, trabajó en el perfeccionamiento de SIMA para comenzar el proceso de validación con los usuarios.



<b>Alma, cuerpo y mente</b>:

SIMA, que a finales de julio de este año pretende salir al mercado, transforma cualquier teléfono inteligente en un robot interactivo. Al comprar el cuerpo robótico, el usuario debe descargar una aplicación y fusionar su dispositivo móvil con el muñeco. De esta forma, el robot ya está preparado para que el niño pueda comenzar una serie de actividades- basadas en el currículum nacional para la educación parvularia- que lo impulsarán a jugar mientras aprende los números, las letras o la diferenciación de objetos, entre otras lecciones. Gracias a que fue programado con inteligencia artificial, el juguete puede mover sus manos y pies, escuchar y responderle al niño con frases cortas.



“Para dotar a SIMA de personalidad y capacidad expresiva, nos hemos basado en la teoría de las emociones universales, que son independientes a cualquier grupo humano. Los niños de tan corta edad no siempre tienen la posibilidad de aprender el control de las emociones. La felicidad, la euforia o la tristeza forman parte de la gama de expresiones que puede hacer nuestro robot para interactuar con los chicos y al mismo tiempo educarlos en cuanto al manejo emocional”, detalló el impulsor.



Además de Araya, detrás de este desarrollo hay un equipo multidisciplinario integrado por Virginia Díaz, educadora especialista en psicología social, los diseñadores Diego Deluca y Camila Iribarren, el programador Pedro Méndez y el ingeniero electrónico Hugo Araya. El equipo emprendedor, que hoy cuenta con el apoyo del programa Hardware Start Ups de FabLab Universidad de Chile y en 2016 fue distinguido en la exhibición New Friends de España, hoy centra sus esfuerzos en la producción en masa.



“Buscamos hacer la robótica más accesible. Y hoy en día, independientemente de los ingresos de cada familia, se puede encontrar al menos un teléfono inteligente por hogar. Por eso, construimos un cuerpo robótico autónomo simple, donde todos los sensores son suministrados por el teléfono. Digamos que el smartphone es el cerebro y la app es el alma”, graficó el joven.



En cuanto al modelo de ingresos, el emprendimiento tendrá dos líneas de negocios: una para instituciones educativas y otra para personas individuales. Para clientes particulares, el cuerpo robótico y la aplicación con funciones básicas de interacción, estima Araya, costará alrededor de 90 mil pesos. Y en caso de querer sumar funciones de inteligencia artificial, el usuario deberá suscribirse a un plan que costará seis mil pesos por mes.



Si se trata de establecimientos educativos, el hardware será entregado de forma gratuita por el emprendimiento y la organización deberá pagar mensualmente y por robot una suscripción que ronda los 65 mil pesos. La misma incluye capacidades cognitivas, basadas en inteligencia artificial, que le permitirá a la entidad desplegar actividades adaptadas a los diferentes entornos educativos con un asistente robótico social de gran expresividad.



“La robótica personal esta en pleno auge: se estima que en dos años, el mercado global de robots personales valdrá 18 billones de dólares. Es una oportunidad muy grande, y en Latinoamérica no se vislumbran actores importantes en el área”, concluyó el emprendedor.





Tendencia en Facebook