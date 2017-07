Chilenos impulsan una App para comunicarse durante catástrofes sin internet ni redes móviles

´Cuando el terremoto de 2010 sacudió Chile, la viñamarina Barbarita Lara (31) pudo ver cómo todo su entorno entraba en pánico al no poder comunicarse como lo hacía regularmente. Esa madrugada del 27 de febrero, la red de telefonía móvil colapsó en grandes zonas del país y también hubo cortes en el suministro de electricidad.

“Inmediatamente después del terremoto, se me ocurrió prender la radio del auto. Y escuchamos a través de una emisora argentina que hubo un sismo de magnitud 8.8 en Chile y me pareció muy raro enterarme así”, recordó la joven. Y agregó: “Por alguna extraña razón, mi celular, que contaba con conexión 3G, esa noche funcionó, entonces pude avisarle a gente que se encontraba en los Estados Unidos que sus familiares estaban bien. Y eso fue muy gratificante. Como ese año estaba por ingresar a la universidad, me dije que si en algún momento tenía la oportunidad de hacer un proyecto, iba a ser uno social tecnológico que pueda comunicar a las personas post-catástrofe”

Fue así que tiempo después, como estudiante de Ingeniería Civil Informática en la Universidad Federico Santa María, y en el marco de una feria de software, se le pidió a Lara desarrollar un proyecto de innovación tecnológica que solucione una problemática existente. Fue entonces que la joven propuso su idea a un grupo de compañeros – que hoy son sus socios- y SIE comenzó a tomar forma.

“Las radioemisoras y los radioaficionados son la clave para mantener comunicada a la población durante una emergencia. Pero faltaba unir lo análogo con lo digital, y nosotros pudimos combinar los smartphones con las comunicaciones radiales. Por eso nuestro proyecto se ha hecho tan conocido”, expresó Lara.

Cómo funciona

SIE fue diseñada para ser utilizada en terremotos, incendios, inundaciones o situaciones críticas donde el suministro eléctrico o los servicios de internet suelen dejar de funcionar. Por medio del celular y la aplicación - que se podrá descargar de forma gratuita próximamente- el usuario recibe información útil que lo orienta a dónde acudir en caso de una emergencia: centros de acopio, albergues o puntos de asistencia de salud.

Como explica su impulsora, la principal cualidad del desarrollo es que funciona sin internet ni redes móviles, ya que hace uso de la radio como medio para transmitir los datos encriptados en una señal de audio. Además, gracias a la incorporación de tecnología mesh (redes inalámbricas acopladas), todas las personas que tengan la aplicación de SIE podrán comunicarse entre ellas a través de un servicio de chat de emergencia. De esta forma, el usuario podrá reportar su estado a familiares y allegados.

“Una persona, en un estado catatónico o de miedo después de un desastre, solo puede retener el diez por ciento de la información. Todo lo que escuche en la televisión o en la radio en general no lo logrará incorporar, pero si lo lee en un mensaje de texto es más efectivo. Y en este momento, las alertas no son suficientes porque hay poca información que surge a través de ellas, y además ocupan las redes celulares. Entonces, así nació la idea de mandar textos de emergencia codificados a través de audio en alta frecuencia y que la gente los pueda recibir en su teléfono”, detalló la emprendedora.

Además de Lara, forman parte del equipo los desarrolladores tecnológicos Felipe Acevedo, Roberto Carvajal y Diego González, la encargada de finanzas María Soledad Quintana y Carla Valle, responsable del área de Recursos Humanos.

El desarrollo, que cuenta con el apoyo de CORFO, CONICYT, la Incubadora 3IE y la Real Academia de Ingenieros de Inglaterra, hoy se encuentra en plena etapa de comercialización, siendo sus potenciales clientes organismos internacionales, de emergencia o gobiernos de diferentes países. Por su invento, Lara fue nominada al premio “Innovadores menores de 35” que la revista de tecnología MIT Technology Review organiza cada año, entre otras distinciones.

“Estamos felices que se reconozca que desde la Quinta Región se puede hacer innovación social y tecnológica de punta, escalable y que hay un montón de coordenadas de negocio que se pueden seguir. Y además mostrar que los ingenieros no son solamente para emplearse: también pueden generar soluciones y generar su propio impacto”, concluyó.