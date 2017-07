Con estos tips podrás obtener mejores fotografías en la nieve

Las vacaciones de invierno y el inicio de la temporada en los centros de esquí, invitan a guardar buenos registros de esos momentos.

La epoca tiene otra luminosidad y la altura de la montaña y la nieve también tiene condiciones de luz distintas debido a la altura y la nieve, factores que son importantes al momento de obtener una fotografía.

"La luz es mucho más blanca, producto de la baja del smog por la altura, lo cual es mucho mejor. Así, la nieve blanca se puede usar como reflector para rellenar sombras” dice Exequiel Lavandero, docente de la carrera de Fotografía de la Universidad del Pacífico.

Conoce algunas importantes recomendaciones, para que tus fotos en la nieve consideren esos factores.

El especialista dijo que es necesario sobreexponer la imagen uno o dos pasos para que la nieve se vea blanca y no gris y dijo además que "una de las principales equivocaciones es el uso del flash cuando no es necesario".

"Se pueden lograr muy lindos retratos si se espera la luz adecuada, por ejemplo, bien temprano en la mañana o en la tarde. La idea de esto es que la luz llegue de manera más bien lateral, logrando sombras más sentadoras. También se pueden aprovechar los días nublados si se quiere una luz más plana y libre de sombras” dijo el académico.

Además entregó su recomendación para las fotografías en movimiento de deportistas en la nieve, donde dijo que "la clave es la cantidad de luz. Mientras más luz, la cámara va a obturar más rápido, que es lo que se quiere para capturar el movimiento”.

Sobre la cámara en particular, Lavandero indicó que la ideal es una cámara réflex y en modo manual "si no, puede ser de las más pequeñas, pero siempre es bueno que la cámara tenga la opción de utilizarse en modo manual, aunque en modo automático también podría funcionar”. El académico dijo que los teléfonos celulares no son una buena alternativa, pues no responden bien a los escenarios con poca luz.

El académico, además dijo que las condiciones de temperatura también tienen un rol y que para evitar que la cámara se empañe, hay que "aclimatarla" antes de sacarla a obtener fotografías.