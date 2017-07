Siri aprendió a cantar Bohemian Rhapsody y hasta le cambió la letra

Siri, el asistente de voz de Apple aprendió a cantar Bohemian Rhapsody de Queen. Al menos, cuando está configurado en inglés estadounidense.

Varios usuarios han registrado en sus teléfonos, que al decirle la frase “I see a little silhouetto of a man”, el asistente se larga con el resto de la canción.

Con una pequeña variante: al momento de decir “im just a poor boy nobody loves me“ (soy un pobre chico, nadie me ama), Siri lo cambia por “soy un pobre asistente, nadie me ama”.