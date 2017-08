En plan verano: bicicleta te obliga a pedalear para ver tu serie

A veces al llegar del trabajo a la casa sólo queremos lanzarnos al sillón y ver una serie en la televisión. Pero por otro lado el Pepe Grillo que llevamos dentro nos susurra que debemos ponernos al día y comenzar a hacer deporte para estar en forma para el verano.

Un irlandés le puso fin a ese problema y unió la TV con el deporte.

¿De qué se trata? pues de pedalear una bicicleta estática para ver una serie de Netflix. Si dejas de pedalear, la serie se para.

La idea fue de Ronan Byrne, estudiante de Ingeniería Electrónica de 21 años, quien bautizó a su invento como Cyflix, una mezcla entre cycle (bici) y Netflix. Lo inventó un irlandés.

Eso sí, Byrne contó a Verne que la Cyflix es un proyecto personal y que de momento no la quiere comercializar. "La idea se me ocurrió a partir de algunas bicicletas estáticas que he visto en gimnasios. Si dejas de pedalear, se apagan. No creo que sea la mejor forma de motivar a las persona que está haciendo ejercicio. Mi bicicleta para el capítulo y, si vuelves a tomar el ritmo, continúa", explicó a la publicación.

Antes de usarla hay que elegir la velocidad y la serie.