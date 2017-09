Emprendedores chilenos pondrán a prueba un sistema para aumentar la seguridad de los ciclistas

Bikelite combina una aplicación móvil con un dispositivo lumínico que se ubica en las ruedas de la bicicleta y otro, con forma de guante, que guía al ciclista en su ruta. Muy pronto, el sistema será testeado en cuatro comunas de Santiago.

Bárbara Lichtman

"Si puedes cambiar las calles; puedes cambiar el mundo", sostenía Janette Sadik-Khan, comisionada del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York hasta 2013 y una de las principales autoridades mundiales en movilidad y transformación urbana.

Inspirados en la frase de Sadik-Khan, dos emprendedores chilenos desarrollaron Bikelite , un sistema que pretende aumentar la seguridad de los ciclistas a partir una aplicación móvil y dispositivos lumínicos que guían a los usuarios por rutas seguras y los hacen más visibles ante los conductores de autos.

Su funcionamiento es el siguiente: mediante una app de descarga gratuita, y con la ayuda de otros usuarios, los ciclistas podrán conocer cuáles son las rutas más seguras y eficientes para transitar. A su vez, mediante un dispositivo lumínico, con forma de guante y que está conectado con la app, el ciclista podrá guiarse y señalizar su viraje, como ser advertido en caso de un peligro vial. Además, gracias a las luces LED que permiten generar imágenes y publicidad en las ruedas, el usuario ganará visibilidad, evitando posibles accidentes y generando otra fuente de ingresos solo por pedalear.

“La idea nació el año pasado en una Transport Hackathon realizada en la Estación Mapocho. Y surgió con el fin de otorgarle seguridad a los ciclistas a través de la luz y rutas seguras, mediante un dispositivo lumínico que permite transformar las ruedas en pantallas LED capaces de transmitir conceptos e imágenes”, explicó la arquitecta Paulina Barría, fundadora de Bikelite y quien impulsa el proyecto junto al arquitecto y especialista en movilidad ciclista Nicolás Riquelme.

Muy pronto, el proyecto comenzará un piloto en las comunas de Santiago, Providencia, Independencia y Ñuñoa. Los emprendedores entregarán el dispositivo de la rueda más la aplicación a 200 ciclistas que estarán durante un mes testeando y probando las rutas definidas que entrega la herramienta.

“La aplicación guía a los ciclistas por las rutas más seguras, que son calles de máximo 30 kilómetros por hora, parques y ciclovías existentes, y cuenta con la ayuda en tiempo real de otros ciclistas que se encuentren en la ruta, constituyéndose así en una comunidad”, detalló la emprendedora.

En cuanto al modelo de negocios del proyecto, los emprendedores hoy apuestan por diversos caminos. La venta directa de los dispositivos lumínicos a los ciclistas, la suscripción de municipalidades a los datos que recolecta la aplicación y que pueden ser de utilidad a la hora de hablar de transformación urbana, la publicidad en las ruedas o en la misma app y la posibilidad que se les da a las empresas de invertir en kits de seguridad para ciclistas como parte de su política de responsabilidad social empresarial. En este último caso, las ruedas de las bicicletas llevarían el logo de la compañía.

Como explica Barría, el éxito de su proyecto también debe ir ligado a un cambio cultural por parte de conductores, ciclistas y peatones.

“Por una parte, los automovilistas deben dejar de pensar que tienen preferencia en el uso de la calle, sólo porque pagan un permiso de circulación, y que los ciclistas no pueden usar las calles. Y los ciclistas deben dejar de usar las veredas, ya que son de uso peatonal y no de circulación de vehículos”, sostuvo la arquitecta. Y concluyó: “Los ciclistas tienen derecho a circular por la calle, aún si existe una ciclovía, sin embargo esto muchas veces es desconocido por los automovilistas. Hay que entender que todas las personas que viven en el mundo somos peatones, y revertir la pirámide que pone al auto como lo más importante en la ciudad. Países de todo el mundo están poniendo al peatón en la punta de la pirámide, en Chile no deberíamos desconocer esta tendencia mundial”.