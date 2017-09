Videojuego de terror "Outlast" se puede obtener gratis para Steam

Heredero de una tradición que incluye a Resident Evil y la saga Silent Hill, Outcast es uno de los videojuegos que traspasa el terror a los jugadores.

Producido por Red Barrels, en el videojuego se encarna a un periodista que en primera persona ingresa a unas antiguas instalaciones para averiguar sobre extraños sucesos.

Todo el entorno se vuelve hostil, se mezclan monstruos y sangre y aparecen los sustos que se van sucediendo a lo largo del juego. Los enemigos no puede ser atacados y en cambio, es necesario usar el sigilo, lo que aumenta la sensación de agobio.

Esa experiencia está siendo entregada gratuitamente para los jugadores de PC, pues el sitio Humble Bundle liberó temporalmente la edición Deluxe del video juego y su expansión en su sitio.

Get Outlast + "Whistleblower" DLC for FREE for 48 hours only in the Humble Store...if you dare...https://t.co/hYdJz1azV3pic.twitter.com/W4DKGuEUHr