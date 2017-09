Twitter probará el aumento de 280 caracteres por mensaje

La red social Twitter anunció que probará el aumento de límite de caracteres por mensaje, el que de los tradicionales 140 pasarán a los 280.

En una declaración entregada en su blog oficial, la plataforma afirmó que según un estudio muchos usuarios desisten de tuitear debido a la falta de espacio. Esto se remarca con la diferencia de idioma, ya que las letras no rinden igual en japonés como en inglés o español.

"Intentar comprimir tus pensamientos en un tuit -a todos nos ha pasado-, a veces puede ser complicado. Resulta curioso porque esto no supone un problema en todos los idiomas en los que se tuitea", afirmó el texto.

El cambio, por el momento, aplicará a algunos usuarios específicos, ya que aún se trata de una modificación que está a prueba.

"Queremos que todas las personas alrededor del mundo puedan expresarse de manera sencilla en Twitter, así que estamos haciendo algo nuevo: vamos a probar un límite de caracteres mayor, 280 caracteres, para aquellos idiomas que se vean afectados por la necesidad de comprimir ideas (que son la mayoría, a excepción del japonés, el chino y el coreano)", señaló.

Jack Dorsey, cofundador de Twitter, fue el primero en entregar un mensaje que sobrepasó los 140 caracteres.

This is a small change, but a big move for us. 140 was an arbitrary choice based on the 160 character SMS limit. Proud of how thoughtful the team has been in solving a real problem people have when trying to tweet. And at the same time maintaining our brevity, speed, and essence! https://t.co/TuHj51MsTu