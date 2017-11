Twitter duplicará la extensión máxima de los mensajes, que podrán ser de hasta 280 caracteres, informó hoy la red social.

"El feedback de la fase de prueba determinó que los usuarios se sienten más satisfechos con la mayor cantidad de caracteres, ya que pueden expresarse mejor en Twitter y encontrar buenos contenidos", indicó la compañía en su blog.

En septiembre informó que experimentaría con el aumeto de caracteres, ya que según un estudio muchos usuarios desisten de tuitear debido a la falta de espacio. Esto se remarcaba con la diferencia de idioma, ya que las letras no rinden igual en japonés como en inglés o español.

Hasta ahora un grupo determinado de usuarios tenía la posibilidad de escribir mensajes más extensos. Ahora, de manera paulatina, esa posibilidad llegará a todos quienes tengan una cuenta.

We're expanding the character limit! We want it to be easier and faster for everyone to express themselves.



More characters. More expression. More of what's happening.https://t.co/wBpYdy1K40