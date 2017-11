Movistar entregará internet inalámbrica en puntos donde se roban su cableado

09:39 La compañía anunció que el servicio operará este año. No se entregó detalle de lugares, ni número de beneficiados. Explicaron que la reposición de los cables demora, y luego vuelven a robarlo.

En Movistar se aburrieron del robo del cableado en algunos puntos de la Región Metropolitana y anunciaron una forma distinta de combatirlo. ¿Qué harán? dejarán de reponer el cableado robado e "iluminarán" los sectores de la Región Metropolitana con mayor índice de este tipo de incidentes.

Roberto Muñoz, gerente general de Movistar, lo explicó: "Cada vez que roban el cableado, las personas se quedan sin internet. Para reponer hay que volver a cablear y luego, nos vuelven a robar", contó con sinceridad y algo de aburrimiento.

Más tarde sostuvo que la solución que se aplicará en sectores aún no dados a conocer, y a una cantidad de clientes aún por definir; entregará una velocidad estable de 8mbps, suficiente para que los usuarios puedan ver películas, navegar en redes sociales, y darle un uso normal a la red.

Cuentan en Movistar que el objetivo también es poder llegar con una solución complementaria a aquellos hogares que aún no pueden contar con conexión fija a internet.

¿Será lo mismo que hoy ofrece el mercado como internet móvil?. Desde Movistar se apuran en decir que no. De hecho, agregan que los dispositivos como las BAM (Banda Ancha Móvil) o teléfonos móviles no podrán conectarse a dicha red, es decir, no compartirá la red con ellos.

El lanzamiento se espera realizar dentro del 2017, y su uso se desarrollará por medio de un router similar al de los servicios fijos de Movistar, pero con plena movilidad en el hogar y a lo largo de Chile, dado que este nuevo equipo también es compatible con las bandas actuales de 4G LTE.

Este servicio estará funcionando dentro de 2017 y su primera etapa se desarrollará en la Región Metropolitana, en comunas donde no hay fibra óptica.

¿Cómo se podrá contratar? Tal como se hace con los servicios domiciliarios. Consultado Muñoz por la posibilidad de que personas que viven en terrenos como campamentos por ejemplo, dijo que igualmente podrán acceder al servicio. "Nosotros creemos en una internet para todos, de acceso público y expedito", dijo.

El servicio operará primero en Santiago, y luego se espera su expansión a regiones.