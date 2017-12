Youtuber metió la cabeza en un microondas con cemento y tuvieron que rescatarlo los bomberos

Un youtuber británico llamado Jay Swingler, debió ser rescatado por bomberos, luego de que hizo un experimento poniendo la cabeza al interior de un microondas.

Swingler, junto a su compañero Rommy Henrel, han realizado diversas pruebas, como ducharse con una solución de bronceado artificial o jugar con explosivos.

Esta vez probó a poner su cabeza en el microondas, el que se encontraba lleno de una especie de cemento de secado rápido para tapar grietas y agujeros.

El youtuber dejó un tubo como ducto de ventilación, el que sin embargo, se tapó cuando el cemento se endureció y expandió, lo que provocó un ataque de pánico en el Youtuber por la falta de aire.

Los servicios de emergencias llegaron a socorrer al Youtuber y se manifestaron molestos por el tipo de accidente. "Estamos muy impresionados. Cinco de nuestros bomberos estuvieron ocupados durante una hora esta tarde tratando de liberar a un bromista que metió su cabeza en un microondas lleno de cemento".

We're seriously unimpressed ??.

Five of our firefighters were tied up for an hour this afternoon, freeing a YouTube pranker whose head had been 'cemented' inside a microwave oven. Read more: https://t.co/6bZReGuKQX (Photos © West Midlands Fire Service) pic.twitter.com/2ch2UhszeH