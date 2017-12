Los gustos de los chilenos en Netflix

10:30 "Anne with an E" fue la serie más vista por el público nacional durante 2017, mientras un compatriota vio 278 veces la película "Orgullo y Prejuicio".

Netflix dio a conocer los gustos de los chilenos durante este 2017, marcado por las maratones de series.

Las series más "devoradas" o vistas por más de dos horas al día fueron: "Anne with an E", "Greenleaf", "American vandal", "Suburra: blood on Rome", "3%", "Ingobernable", "GLOW", "The keepers", "Las chicas del cable" y "Wet hot american summer: ten years later".

Las "saboreadas", o vistas menos de dos horas fueron "The Crown", "Big mouth", "Disjointed", "Neo Yokio", "Una serie de eventos desafortunados", "The confession tapes", "Friends from college", "Ozark", "The OA" y "Atypical".

Las series que hicieron ser "infieles" a los usuarios adelantándose a sus parejas fueron: "Stranger Things", "Narcos", "13 Reasons Why",

"Sense8", "Orange is the New Black", "Black Mirror", "El Chapo", "The OA", "Ozark" y "Marvel-The Defenders".

Para disfrutar en familia los chilenos prefirieron "Stranger Things", "13 Reasons Why", "Una serie de eventos desafortunados", "Star Trek Discovery", "Atypical", "Chef's Table", "Gilmore Girls: Un nuevo año", "The Worst Witch", "Anne with an E", y "Fuller House".

Chile es el quinto país entre quienes ven la plataforma a diario: el día que más se vio Netflix fue el 19 de abril.

El miembro primedio vio 60 películas, pero uno se escapó y vio 278 veces "Orgullo y Prejuicio".