Usuarios reportaron caída masiva de Whatsapp

Usuarios manifestaron a través de las redes sociales que hubo una caída generalizada de Whatsapp durante horas de esta tarde del 31 de diciembre.

No es posible enviar textos ni archivos por la aplicación, que cuando es abierta aparece en constante "conexión".

No entiendo mi WhatsApp no me deja hablar con nadie solo sale conectando ya apague mi celular y no.???????????????????????????? pic.twitter.com/0fckT9z0aG