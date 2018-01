Youtuber grabó video de un hombre ahorcado y se llenó de críticas

El estadounidense Logan Paul, con 15 millones de usuarios en Youtube y casi cuatro millones en Twitter, causó indignación en redes sociales luego que subiera un polémico video de cadáver.

El 31 de diciembre tuiteó que quería mostrar a sus seguidores "el video más loco y más real nunca antes compartido en sus canales" y subió a internet una grabación en la que aparecía junto a tres amigos paseando por el bosque japonés de Aokigahara, más conocido como el "bosque de los suicidios".

En las imágenes se ve cómo Paul descubre a lo lejos a un hombre ahorcado de un árbol. La grabación continúa entre risas y burlas, mientras el youtuber reitera que "es el momento más real que jamás ha grabado".

La grabación obtuvo millones de visitas y debió bajarla tras la avalancha de críticas.

Paul se vio forzado a pedir disculpas, asegurando que no lo hizo para ganar popularidad. "No lo hago por las visitas. Tengo visitas. Lo hice porque creí que podría crear una corriente positiva en internet, no una tormenta de negatividad. Esa nunca fue mi intención. He intentado crear conciencia en torno al suicidio y la prevención del suicidio, y si bien pensaba que si el video salvaba una sola vida habría valido la pena, me equivoqué por la sorpresa y la conmoción, como se puede ver en la grabación".