Chilena ganadora de concurso fotográfico global cuenta sus tips para sacar buenas fotografías con el smartphone

La artista chilena Francisca Reyes fue la ganadora del premio global de fotografía Next-Image Awards, que la tecnológica china Huawei desarrolló junto con el International Center of Photography.La imagen ganadora de Reyes se llama Verano Sutil (Subtle Summer) y la artista la describió al momento de recibir el premio. "Era casi verano y mi hija Pascuala, de 6 años, estuvo toda la tarde jugando en la casa de mi madre. Cuando nos íbamos, me di cuenta de que estaba usando su vestido de lunares rojos y amarillos, que combinaban con la pared frente a ella. Estaba parada allí mirando a la mujer en la pintura e hizo preguntarme: ¿qué estará pensando? Asi que decidí capturar el momento".La imagen capturada por Reyes se impuso a 150 mil fotografías provenientes de 90 países en el concurso donde la condición era que el registro fuera realizado con teléfono de la marca organizadora del concurso (P10).La artista entregó algunos consejos para obtener buenas fotografías, por ejemplo en el caso de las imágenes monocromáticas con el uso del doble lente del smartphone con el que realizó la fotografía ganadora, "cuando sientes que una foto debe ser tomada en blanca y negro, usas ese lente sin tener que tomarla a color y luego transformarla, ya que, sin duda, al usar algún programa para convertirla en monocromática, pierdes mucha resolución"."Una fotografía bien tomada siempre logra captar belleza, incluso donde no la hay dijo Reyes.La ganadora del concurso Next-Image Awards, además agregó que "una buena foto, casi siempre tiene una luz especial"."Suelo tomar fotografías de estilo pictóricas, en el que la luz permite que los colores se fundan. La delgada línea que separa la pintura de la fotografía es algo que me interesa mucho dijo Reyes.