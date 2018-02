El peligro de usar la aplicación de "cómo te verías siendo del sexo opuesto" en Facebook

Es la aplicación de entretenimiento de moda en Facebook : "¿Como te verías siendo del sexo opuesto?". Todo el mundo la juega y le da acceso a su celular sin saber qué información está regalándole a la empresa Kueez, de la israelita Yoto Media Group LTD.Al aceptar las condiciones de la app, Kueez se queda con acceso a tus fotos, tu ID de usuario, tu lista de amigos, correo electrónico, datos públicos y localización, entre otros.¿Para qué los quiere la firma? para crear bases de datos y realizar modelos de comportamiento, enviarte promociones y compartir tu información con otras empresas del holding o venderlas."Este juego es legítimo. Lo que busca es la mayor cantidad de usuarios registrados con un tema atractivo para conseguir muchos usuarios que den click y así obtener dinero a través de publicidad (...) a veces (esos datos) son comercializados y usados paraenviar publicidad a nuestros correos y/o perfiles en las redes sociales", explicó Camilo Gutiérrez, de Eset al periódico El Tiempo En Oh my Geek hicieron un video (arriba) que explica cómo retirarle el acceso a aplicaciones que una vez instaladas tienen acceso a todo lo anterior. Una vez que pinches " Configuración de aplicaciones ", verás que no sólo esta App tiene acceso a todo lo tuyo.