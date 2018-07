Estos son los emojis más usados por los chilenos durante el fin de semana

Hoy se celebra el Día Mundial del Emoji, los emoticones que se volvieron imprescindibles a la hora de expresarse a diario mediante redes sociales. De hecho, el 70% los utiliza en su día para la mensajería instantánea.

Es por eso que LG Electronics elaboró un listado de los emojis más usados por los chilenos durante los viernes, sábados y domingos.

Dentro de éstos, quienes se llevan los primeros lugares son la cara amarilla con ojos en forma de corazón o de vergüenza. El guiño, el beso y la cara mirando hacia el lado, integran el grupo de los “coquetos”, y son unos de los más preferidos.

En el grupo de los más lúdicos, de los que se usan en contextos más recreativos, aparecen las manos aplaudiendo, el grito o el de excremento “feliz”.

Daniela Délano, especialista de celulares de LG Electronics, sostuvo que los emojis son fundamental en la comunicación en las redes sociales.

"Al no poder ver a la persona con la que estamos conversando, queremos simular la reacción física a lo que nos están contando. Muchas veces no podemos escribir o simplemente, no queremos, por lo tanto un emoticon suplanta esas palabras”, sostuvo.