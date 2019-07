[VIDEO] Periodista argentino tras derrota con Brasil: "Me tienen de nieto"

Tras perder con Brasil 2-0, la prensa argentina ya habla del desastre del fútbol trasandino y su dirigencia.

Un ejemplo de ello fue lo que hizo Alejandro Fantino tras la derrota, al ocupar la vitrina de su programa Animales Sueltos para referirse a la eliminación de Argentina, la crisis del fútbol trasandino y las pocas posibilidades que ve de llegar al Mundial de Qatar.

"Esas cosas de la vida llevan a que después de grandes partidos como este nos agarre al aire. Durante muchos años estuve en el estadio relatando. Es más, uno de los momentos más amargos que viví en la historia de relator de fútbol, en este canal, relatando para la tele cuando me tocó relatar la derrota contra Brasil en Perú con un gol sobre la hora. De más está decir que ganarle a los brasileros está difícil. De todas maneras pensé, mi idea era, no pueden ganar siempre. Hay una estadística que indica que no pueden ganar siempre. Nos ganan siempre. Nos ganaron en Copas América, en eliminatorias... Y contradice lo que yo pienso de esta AFA y del fútbol argentino. Les voy a adelantar una cosa a todos ustedes, anótenlo, ojalá que me equivoque, Dios quiera me equivoque, pero creo que tenemos, reales, 20% de chances de jugar el mundial que viene. Y no voy a tirar 10 ó 15 porque voy a abrir un poquito más la puerta. Y lo digo desde mi lugar de periodista deportivo", comentó en su editorial.

También se refirió a la falta de proyectos a largo plazo y los problemas de la dirigencia. "Este hombre que está acá atrás (señala al Chiqui Tapia, presidente de AFA) es la cara del fútbol argentino. Esto es el fútbol argentino. Para que pensemos. Ustedes creen que podemos ir a Qatar y generar un proyecto. Lo trajo a Scaloni que era el ayudante del ayudante del ayudante. Va a los entrenamientos como si fuese un jugador de fútbol. Lo digo sin bronca porque no le tengo odio a Tapia".

Y continuó. "Ustedes creen que Brasil 2 y Argentina 0 es porque Messi jugó mal o porque tuvo una mala Copa América. Estamos jugados. No es así. No hay un proyecto, no se sabe dónde se va".

Además, pidió que se termine con un típico canto de la hinchada. "A mi no me alegra perder, odio perder con Brasil (...) me tienen harto, me tienen de nieto muchachos no le cantemos más a Brasil, 'decime qué se siente tener en casa a tu papá'.Te pido por favor, me da verguenza ajena (...) No los tenemos de hijos, no son hijos nuestros, basta de esa boludez".