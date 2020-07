Luciano Aued: "La relación con Cruzados sigue igual y no hay mucho para ahondar"

Luciano Aued, mediocampista de Universidad Católica, descartó este martes que el no haber llegado a un acuerdo por el tema de rebajas en los sueldos genere diferencias entre el plantel y la directiva de Cruzados SADP.

La concesionaria que administra al club de la franja publicó el domingo un comunicado donde manifestó la decisión de seguir pagando el 100% de los sueldos a los jugadores y el cuerpo técnico, tras no llegar a un acuerdo para la reducción de las remuneraciones.

Ante este escenario, el volante argentino declaró en rueda de prensa remota que “el comunicado es claro para entender la situación y lo que pasó. Se explica muy bien las charlas que tuvimos con el directorio de Cruzados y no hubo ninguna parte que no haya querido colaborar. Cruzados planteó la postura que necesitaba. Son negociaciones que quizás no se llega al fin planteado anteriormente, pero la relación sigue igual y no hay mucho para ahondar”.

En cuanto a su futuro en la tienda precordillerana, su contrato finaliza en diciembre próximo, ‘Luli’ señaló que “yo me siento bien y pleno, siento que estoy rindiendo y no me aventuro a nada, estoy muy feliz en el club, me han hecho sentir muy cómodo y veremos qué decidimos a fin de año. Seguimos teniendo una relación muy buena y en el caso que no continuemos, lo informaremos por medio del club”.

En tanto, el ex Gimnasia y Racing se refirió a la postura del plantel de querer entrenar lo antes posible de manera presencial, respetando todas la medidas sanitarias para evitar contagios por coronavirus.

“Necesitamos volver lo antes posible para tratar de prevenir lesiones y que si se cumple el plazo, podamos tener la mayor preparación posible y no sufrir con la vuelta al fútbol. Esta es una situación extraordinaria y que necesitamos retornar, hay mucha gente que vive del fútbol”, aseveró.

Para finalizar, Aued se refirió al trabajo de José María Buljubasich como gerente deportivo de la UC, cargo en el que hoy cumple 10 años, y si tiene en mente realizar una labor similar en el futuro.

“Es para destacar la labor del “Tati” y si Católica es una referencia por cómo hacen las cosas, él tiene una gran responsabilidad. Lo otro aún no lo pienso, por ahora pienso como jugador, he hecho el curso de técnico y mi futuro seguramente irá más por ese lado, pero por ahora estoy bien y pleno”, sentenció.