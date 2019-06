El drama de Pamela Anderson: infidelidad, violencia física y sicológica

Pamela Anderson (51) anunció su separación del futbolista francés Adil Rami, a quien acusó de infidelidad, violencia física y sicológica.

"Es difícil de aceptar. Los últimos dos años de mi vida han sido una gran mentira. Me engañaron, me hicieron creer que estábamos viviendo ¿ un gran amor? Estoy devastada", dijo la estrella de Hollywood.

"¿Cómo es posible controlar así el corazón y mente de dos mujeres? Y estoy segura de que había otras. Él es el monstruo", escribió.

En su post, la actriz trata al futbolista de hipócrita por haber apoyado la organización National DV Hotline, que ayuda a las víctimas de violencia de doméstica.

Anderson también desveló los intentos de Rami para conseguir su perdón y que, hoy, teme por su vida ya que fue víctima de violencia por parte de su ex. "Lo ha intentado todo. Me ha enviado flores, cartas, que no he aceptado. Vino a mi hotel y la seguridad se lo llevó. Tengo un guardaespaldas porque me da miedo. Me ha hecho daño y me amenazó en numerosas ocasiones", continúa en su larga confesión y lamenta no haber hecho caso a aquellos que trataban de advertirla sobre el comportamiento violento de su pareja.

Por su parte el futbolista del Olympique de Marsella también usó las redes para defenderse Y negó haber tenido una vida paralela con la actriz y su ex esposa Sidonie Biémont, la madre de sus gemelos Zayn y Madi, nacidas en 2016..

"Una ruptura nunca es fácil. Pamela es una persona a quien respeto profundamente, tiene convicciones y es sincera. Mi amor por ella siempre ha sido sincero. Eso es lo que quiero recordar. No creo que debamos revelar detalles de nuestra vida privada, nuestra historia. De ninguna manera llevo una doble vida, simplemente tengo una relación cercana con mis hijos y Sidonie, a quienes respeto profundamente. Tal vez debería haber sido más transparente con esta relación ambigua".Me mantengo fiel a mis valores y sigo comprometido con la organización benéfica para terminar con la violencia doméstica", añadió el futbolista en su mensaje.