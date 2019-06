[VIDEO] Carpentier respondió críticas de Ignacio Román a Masterchef: "Camila ganó, él no"

Chris Carpentier y salió a hablar en el programa Intrusos de La Red para ponerle el pecho a las críticas del cuarto ciclo de Masterchef. "Para mí este fue un proyecto diferente, que tuvo bemoles que no tuvieron los otros.Y a mí lo que más me gusta es que pudimos hacer algo que siempre criticamos,siempre estamos en tela de juicio, que no ocurrió, que es que se puede hacer un proyecto,cuidando los costos, sin sacrificar la calidad", comentó.

También le respondió a Ignacio Román, quien en su Twitter criticó a la ganadorá del cuarto ciclo, Camila Ruiz.

"Yo creo que siempre hay que ser humilde en la vida, él llegó peor y tampoco sabia pelar una papa y en el camino aprendió. Camila ganó, él no, qué mas te puedo decir.No porque logró cerrar un contrato con un supermercado o ser mediático y hacer un libro, o dos, o tener un mejor pasar, más cómodo, tiene que cambiar su manera de ser".

Para el chef las críticas a Ruiz son injustas. "Si quiere criticar que nos critique a nototros, pero es injusto criticar a una chica que lo dio todo.Y en definitiva logró algo que él no ha logrado; yo no sé pelar papas,pero yo gané, podría decirle (Camila)".

Carpentier también se refirió a los rumores de un affaire con la participante Bárbara Lackington. "A mi me preocupa que los participantes, que no están en este mundo de la tele, salgan perjudicados. Como dicen en Argentina el que quiere duraznos que se banque la pelusa (...) A mi me da risa, ni siquiera estaba en Chile, termina el programa y me quedé en Colombia haciendo el Masterchef de allá. Hay muchas cosas que me dan risa...cada uno es libre de mentir como quiera", finalizó.