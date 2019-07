Ignacia Allamand cuenta detalles de su separación con Tiago Correa

Ignacia Allamand será una de las invitadas del programa Podemos Hablar de Chilevisión este viernes y en el avance del capítulo de esta semana, la actriz comenta detalles desconocidos de su separación del actor Thiago Correa.

Ignacia Allamand: Cuando por fin obtuve la respuesta que quería, que era la confirmación de lo que yo sospechaba, la primera palabra que salió de mi boca fue gracias.

Julián Elfenbein: ¿Le dijiste gracias a Tiago?

Ignacia Allamand: Si, fue gracias porque no estoy totalmente loca y ahora puedo seguir con mi vida y ya no me tengo que internar en el psiquiátrico.

Julián Elfenbein: ¿Para él sientes que fue un alivio separarse?

Ignacia Allamand: No sé, no lo tengo demasiado claro. Para mi ese fue el momento en que yo hice el corte y de ahí en adelante solo fue salir de ahí, separar las cosas prácticas y salir adelante. Su proceso no me hago cargo y tampoco lo comentaría.

Julián Elfenbein: ¿Ese corte él lo aceptó?

Ignacia Allamand: Es que no hubo nada que él pudiera hacer. Yo en 10 días estaba fuera, fuera de la casa, fuera del país, fuera.

Allamand y Correa estuvieron casados por un año y según la actriz ha detallado en distintas entrevistas, el quiebre se debió a muchas mentiras e infidelidades.

Otros invitados al capítulo de Podemos Hablar son Nicolás Monckeberg, Eliana Albasetti, Felipe Ríos, Rafael

Olarra, Ignacia Allamand y Pamela Leiva.