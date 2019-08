Giorgio Jackson criticó la postura del Gobierno ante el proyecto de ley que reduce la jornada laboral

El diputado Giorgio Jackson se refirió a la postura del Gobierno por el proyecto impulsado por Camila Vallejos la cual busca reducir las horas laborales de 45 a 40.

En una conversación con Radio Cooperativa, Jackson criticó al ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg, y aseguró que "a mí me parece que ya es el colmo que el ministro trate, contra todo pudor, ponerle apellido al proyecto de 'proyecto comunista'".

Además, explicó que el proyecto tiene un respaldo ciudadano porque "adhiere a que disminuye la jornada laboral y eso es algo de sentido común y que muchos parlamentarios incluso de la coalición oficialista apoyan pero que hoy tenemos un ministro que está absolutamente enfrascado en esta polémica y yo al menos creo que está muy equivocado y la historia yo creo que lo va a decir así".

También se refirió a la posibilidad de que disminuya la productividad del país y afirmó que "lo más esquizofrénico en todo esto es que el Presidente Piñera el año 2005 propuso algo casi similar. Dijo para el Bicentenario tengamos 42 horas, en vez de 45 que en ese momento se estaba modificando y que hoy hagan escándalo para que en 10 años más tarde hayamos podido disminuir dos más de lo que ellos proponían hace 15 años, a mí me parece sinceramente esquizofrénico, sin faltarle el respeto a quienes puedan tener algún problema de salud mental".

"A mí me parece que es de doble posición, es de no tener una misma línea de argumentación. Y lo que sí se ha demostrado a través de distintos papers es que reducir las jornadas laborales, y en eso yo concuerdo que se le pueden incluir gradualidades, sobre todo para las Pymes, no afecta la productividad del país, sino que hay varios ejemplos en los que ha aumentado, y no afecta los salarios tampoco" añadió Jackson.

Finalmente, el diputado aseveró que "Yo estoy seguro que esto se va a aprobar. Lo que va a pasar es que va a haber dificultad, va a haber campaña del terror, pero la historia que le vamos a contar a las generaciones que vienen es que hay un grupo de personas que se oponían a que hubiera una reducción de la jornada laboral cuando la automatización estaba tomando parte de la productividad y eso es un dato de la causa".