Lo que debes saber antes de postular a fondos para tu emprendimiento

La diversidad de fondos concursables para emprendedores es muy amplia y responde a distintas etapas de un negocio, necesidades, rubro de la empresa, entre muchas otras variables. Aun cuando existe un gran abanico de opciones, tener claro qué es lo que se busca facilita el proceso.

Un ejemplo lo entrega Darío Espinoza, fundador de Lado B Tours en la ciudad de Valparaíso, una empresa que desde 2011 ofrece recorridos únicos por el puerto y los cerros, innovando en la oferta turística de la zona. “Hay fondos para todas las etapas, para todos los tipos de proyectos y mucho fondo internacional que se desconoce. Creo que lo importante es poder hacer un diagnóstico para determinar cuál es el que calza según lo que buscas en cuanto a monto y copago. Cuando postulas a un fondo, quizás no te lo vas a ganar, pero lo bueno es que logras formular el proyecto y eso sirve para postular a otros, porque se va adaptando a distintas plataformas”, explica.

La experiencia de Darío en la búsqueda de fondos ha tenido más éxito en el ámbito privado. “Me he ganado fondos pequeños, pero a los que he sabido sacarle máximo provecho. El primero que me adjudiqué fue en la universidad y es algo que pocas personas saben, pero si tienes un proyecto, muchas universidades ofrecen recursos para financiarlo. Incluso, algunas no piden como requisito que seas alumno de la misma institución, sino que sólo seas estudiante. Eso fue algo que a mí me ayudó mucho a partir”.

RECOMENDACIONES

Para facilitar esta búsqueda, la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) cuenta con herramientas, tips y un portal de financiamiento dentro de su sitio web www.asech.cl, que ayuda a encontrar a las instituciones que otorgan financiamiento en Chile y dentro de los países de la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica.

Entre las recomendaciones que entrega la organización para saber por dónde comenzar a buscar, lo primero que establece es determinar para qué se requiere financiamiento, diferenciando los distintos ámbitos de acción:

• Financiamiento inicial: cuando sólo se tiene una idea, sugieren recurrir a los Centros de Desarrollo de Negocios, donde entregan asesoría para empezar el emprendimiento, pero también a los programas “Capital Semilla Emprende”, de Sercotec; “Yo Emprendo Semilla”, de Fosis, o el “Capital Semilla Inicia”, de Corfo.

• Crecimiento del negocio: si lo que se busca es aumentar las ventas o consolidar el modelo de negocios, lo que recomienda Asech es optar por fondos y programas como “Capital Semilla Expande” y Start-Up Chile, ambos de Corfo. Los Centros de Desarrollo de Negocios de Sercotec también ofrecen asesorías para empresas establecidas que buscan crecer.

• Conocimiento y capacidades: Según la Asech, cuando lo que se busca reforzar estos aspectos, se debe evaluar la opción de acceder a mentorías o programas en que se pueda adquirir conocimientos clave para el negocio.

• Incubadoras y aceleradoras: buscan impulsar el crecimiento de las empresas a través de conocimiento y herramientas, dependiendo de las necesidades que tenga el negocio. Varias de ellas están asociadas a universidades o empresas.