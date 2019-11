Plataformas de gestión, un positivo desafío

La tecnología ha simplificado las tareas y existen diferentes métodos para implementarla. En el caso de un software de gestión, programa computacional que facilita la realización de procesos administrativos, resulta de gran utilidad para todo tipo de usuarios dentro de una organización. Además de tener toda la información y procedimientos centralizados y automatizados, en vez de depender de procesos manuales, libera tiempo y evita errores en la compleja tarea de administrar una empresa. En este escenario, toda organización debería estar en vías de una implementación de software.

Para entender cómo las tendencias de la transformación digital impactan en la forma de gestionar negocios, el Observatorio de Sociedad Digital de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile lideró el estudio “Adopción & Brechas para la Transformación Digital". Así, se observó que un 72% de las empresas de menor tamaño no utiliza aplicaciones para gestión empresarial, 66% no integra datos de redes sociales con sus sistemas y un 57% no utiliza soluciones en aplicaciones móviles.

Las plataformas de este tipo entregan herramientas que pueden derivar en programas de fidelización con los datos y acciones de marketing que producirán eventualmente un aumento de ventas, además de integrar los requisitos legales actuales.

Otra característica positiva de esta gama de programas es que está la información segura en la nube, más allá de cualquier accidente o percance. Los datos se respaldan en tiempo real e incluso el dueño de la empresa puede cerrar la jornada remotamente desde una confirmación en el celular.

Donde se ven más resultados es en la atención al cliente y en la efectividad de la administración. Esto, porque los programas te entregan reportes en tiempo real y, con todo lo anteriormente mencionado, te permite tomar mejores decisiones.