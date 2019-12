Pymes en la era 4.0: ¿Tecnología por tecnología?

Más de alguna vez nos hemos encontrado en un asado, una conversación con los amigos o en otra instancia, con alguien que compró un computador, pero lo dejó ahí y nunca aprendió a utilizarlo. Pasaron los años y el equipo se transformó en un objeto de coleccionista. Esto también le ocurre a las empresas. Un experto sugiere comprar cierta tecnología, pero nunca pudieron usarla o bien no era el equipo que se requería.

Hoy podría ocurrir también con tecnologías como Big Data, IoT, Nube, virtualización, Inteligencia Artificial, entre otros nombres que aluden a la digitalización y que vendría también a ser el mecanismo para lograr mayores ingresos, efectividad y rentabilidad.

“Por ello, antes que actuar impulsivamente y comprar esa tecnología, es fundamental que me asesoren y que me ayuden a ordenar las prioridades y, por supuesto, a bajo costo. Eso es justamente lo que hoy le ocurre a muchas pymes del país. Quieren crecer, pero no saben qué tecnología responde a sus principales necesidades. Tampoco saben que las soluciones ya no son privilegio de las grandes empresas o que hay expertos que los pueden asesorar”, comenta Francisco Guzmán, director de Claro.

Uno de los pilares para llevar a las pymes a la era 4.0 está directamente relacionado con la digitalización. De acuerdo a datos del Banco Interamericano de Desarrollo, los trámites electrónicos se demoran 74% menos que los presenciales. Por tanto, este impacto operativo beneficia a empresas clientes y usuarios. Por ello, una estrategia de digitalización es clave para el desempeño de una pequeña o mediana empresa.

Otro de los cimientos tiene que ver con la movilidad. En un mundo globalizado contar con herramientas que optimicen la realización de tareas sin importar dónde se encuentre es clave. Sobre todo si se considera que en Chile el 84,6% de los accesos a internet son a través de equipos móviles, de acuerdo al último reporte de Subtel, lo que ha impulsado la adopción de sistemas “always on” o siempre disponibles.

Y no se trata solo de acceso a plataformas desde cualquier latitud, sino de eficiencias operativas, espacio donde la nube tiene mucho que decir. “Al igual que para las grandes empresas y corporaciones, hoy la nube es clave. El cloud da mayor agilidad, escalabilidad e interoperabilidad a los negocios. Hoy hay soluciones adaptadas para las pymes que incorporan tecnologías como el big data y analítica, que les permiten mejorar su productividad, eficiencia y gestión. En la práctica, una pyme puede almacenar información del negocio en la nube y mejorar tiempos de atención”, comenta Francisco Guzmán.