Alcances de la Reforma Tributaria

Uno de regímenes de tributación que hoy están orientados a las pequeñas y microempresas es el Artículo 14 Ter del año 2014, cuyo fin es facilitar la tributación para estos contribuyentes. Se caracteriza porque permite llevar una contabilidad simplificada, poseer una deducción inmediata como gastos de las inversiones y los inventarios, además de una tasa fija de pagos provisionales mensuales, entre otros beneficios.

Ricardo Guerrero, estudiante de doctorado en King´s College London y ex coordinador de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda, evalúa la modificación tras estos años de funcionamiento, indicando que hubo ciertos aspectos relacionados con el cumplimiento de requisitos formales que impedían a ciertas Pymes acogerse al régimen del artículo 14 ter. “También había un desafío de hacerse cargo de aquellas que estaban en el régimen semi-integrado, pues la reforma de 2014 no tenía la intención de que Pymes quedaran en ese régimen”.

Por ello, el acuerdo logrado hace algunas semanas entre el gobierno y la comisión de Hacienda del Senado se hace cargo de los problemas señalados y permite avanzar sobre lo construido en el régimen del artículo 14 ter, asegura Guerrero. “Por una parte, se liberan ciertos requisitos formales para que entren más Pymes al régimen y, por otra, permite que aquellas empresas que están en el régimen semi-integrado tengan la opción de entrar al Régimen Pro-Pyme, pudiendo optar por la transparencia tributaria (similar al artículo 14 ter actual) o por un régimen en base a retiros”.

En la misma línea, Sergio Henríquez, gerente de Impuestos en KPMG, asegura que la propuesta del proyecto de modernización tributaria actual profundiza los beneficios el régimen del artículo 14 ter. “Establece que los propietarios de Pymes deben pagar sus impuestos sobre base retirada, es decir, únicamente cuando hagan retiros efectivos de utilidad desde la empresa y no sobre base atribuida, como en el 14 ter actual”.

AVANZAR Y REVISAR

Guerrero enfatiza que habrá más de un millón de empresas beneficiadas del Régimen Pro-Pyme, donde pagarán 25% versus 27% de impuestos a nivel de empresas y donde los dueños no estarán afectos a la tributación adicional de 9,45% del sistema semi-integrado.

Plantea, sin embargo, su preocupación de que los beneficios “nos jueguen una mala pasada y que, en vez de servir de catalizador para que las Pymes se desarrollen, terminen afectando la neutralidad de sus decisiones. En concreto, no es aconsejable que el sistema tributario sea una excusa para que las Pymes no quieran crecer por no querer pagar más impuestos en el régimen semi-integrado”, lo cual -dice-debería ser monitoreado por las autoridades.