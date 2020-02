Cómo iniciar un emprendimiento exitoso 09:45 Elegir la forma para constituir una empresa y el tipo de sociedad son los primeros pasos para formalizar un negocio. Pero antes se debe resolver otros factores claves, como los hábitos de consumo del cliente objetivo y cuál será el valor agregado del producto o servicio.

Tener una buena idea de negocio, que sea innovadora y atractiva para el cliente objetivo, son algunos de los primeros pasos que debiera cumplir un emprendedor para convertir su proyecto en un negocio que se sustente. “Para iniciar un emprendimiento exitosamente es clave tener muy clara la necesidad que voy a satisfacer con mi producto o servicio en el mercado, para lo que es muy importante identificar muy bien el segmento de cliente al que le voy crear valor (resolver su necesidad). Es clave conocer cuáles son sus motivaciones y hábitos de consumo, saber dónde están, cómo llego y cómo me comunico con ellos. Otro punto clave es conocer mi competencia, ¿Por qué los consumidores comprarán mi producto y no el de ellos?”, comenta Felipe Mellado, director del Centro de Negocios Sercotec Temuco. Mellado también define como relevantes para el éxito de una pyme el conocer la estructura de costos, es decir, cuánto me cuesta crear mi producto o servicio y, a partir de esto, fijar precios que permitan obtener los márgenes que hagan sustentable el negocio. Así también, es importante definir la estrategia comercial, cómo vender el producto o servicio. En tanto, Manuel Rodríguez, director regional de Corfo Arica y Parinacota, acota: “Tener la capacidad de observar si existe una necesidad no resuelta, proponer una solución creativa e innovadora para satisfacerla y si hay alguien que está dispuesto a pagar por esta solución, estamos frente a un negocio”. APRENDER DEL FRACASO Y finalmente, aunque todo emprendedor busca el éxito como objetivo final de un negocio, el fracaso es una eventualidad que no debiera enfrentarse como un traspié, sino como una enseñanza que ayude a encausar la estrategia y gestión de la empresa. “El emprendedor debe ser constante y perseverante en materializar su idea, asumir el fracaso como un aprendizaje y no como una pérdida de tiempo. Además, es recomendable trabajar siempre colaborativamente, haciendo redes, relacionándose con otros profesionales”, afirma Manuel Rodríguez.

