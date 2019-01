Colombina Parra a Raúl Zurita: "Tú no quieres que Parra siga ahí entorpeciendo tu camino"

Este miercóles se cumple un año de la muerte del poeta chileno Nicanor Parra y, Raúl Zurita, brindó una entrevista a La Tercera donde contó cosas sobre el Ganador del Premio Cervantes que no le cayeron muy bien a Colombina Parra, hija del antipoeta.

Según Zurita, Nicanor Parra, le habría copiado algunos textos los cuales incluyó en su libro Artefacto (1972) "Me había copiado unos cuantos (…) Además Parra tomaba de donde pillaba; le he visto poemas con frases de escritores norteamericanos. Eso me parece válido".

Además, Zurita, quien se calificó como amigo de Nicanor Parra también comentó sobre el caracter que tenía el escritor "era un tipo al que tenías que escuchar. No había que rebatir, sino escucharlo. No llevarle la contra en nada, porque él no sabía discutir, perdía completamente la brújula en una discusión" afirmó a La Tercera.

Zurita también agregó que "tenía un odio reconcentrado hacia los comunistas, y tenía sus razones por lo que pasó después del té con la esposa de Nixon".

Estás declaraciones no le gustaron a la hija del antipoeta, Colombina Parra, quien a través de Facebook le escribió un mensaje que partió con "tú dices que eras amigo yo te digo que no sé si tanto. Tú dices que te copiaba los poemas yo te digo que nunca tanto. Tú dices que era juntista, yo te digo que estás equivocado".

Colombina Parra también tuvo palabras para responder que Raúl Zúrita estaba equivocado cuando se refería a que Nicanor Parra odiaba a los comunistas. "¿dices que odiaba a los comunistas? Equivocado. El manifiesto comunista fue el primer libro que me dijo que leyera", resaltó.

"Tú no quieres que Parra siga ahí entorpeciendo tu camino. Y no te conviene para nada que Parra siga creciendo, pero no hay nada que hacer. Aunque ya no haga nada de nada tú estás lejos, lejos de llegar a entender que la izquierda y la derecha unida jamás serán vencidas. Se te nota demasiado que Parra te estorba. Que su poesía es de baja intensidad y la tuya es de alta. ¿Quién eres, Dios?" sentenció la compositora.