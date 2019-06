Isabel Allende anuncia boda a sus 76 años junto a un nuevo libro

17:56 La escritora señaló también en una entrevista a un medio español que "Me ha costado el triple que a cualquier hombre obtener la mitad de respeto por mi trabajo".

La reconocida autora nacional Isabel Allende realizó dos importantes anuncios, primero el lanzamiento de su nueva novela 'Largo pétalo de mar' además de su inminente nueva boda, a los 76 años.

Al respecto la escritora señaló al medio El País de España que “El amor me dura 20 años”. En esa lína comentó que todo comenzó dos años atrás, cuando se enamoró de Roger, “un gringo medio polaco”, acorde a sus palabras, quien decidió mudarse de Nueva York para irse a vivir con ella a California tan solo unos meses después de haber empezado una relación basada en correos electrónicos y visitas relámpago.

Al ser consultada sobre su situación amorosa declaró a la periodista que me "caso en mes y medio. Con el mismo señor, eh, no con otro. Ha resultado fantástico, el tipo. Vendió su casa, regaló todo lo que tenía y llevamos un año viviendo en mi casa, que es así de chica. Yo creo que está enamorado de mi perra, Dulce, que es todo menos dulce, y que no se va por ella".

Respecto a su oficio de letras e historias dice que no lo abandona "Porque me encanta, porque es mi vida, mi aire, mi oxígeno. La gente quiere jubilarse para disfrutar del tiempo libre, pero mi tiempo libre es escribir. Mi fiesta es ponerme a investigar y a contar una historia. Trabajo es comprar zapatos".

Y añadió que "Escribo sobre lo que me interesa y me importa: el amor, la muerte, la violencia, la lealtad, la justicia natural, no la de la ley, que es siempre injusta con el pobre y el vulnerable. Siempre escribo sobre mujeres fuertes y extraordinarias".

