Pelea entre Camila Flores y Camila Gallardo se toma Twitter

Todo comenzó con el tuit de la diputada Camila Flores realizado el día de ayer tras la histórica marcha que se realizó en la capital y en múltiples ciudades del país, en el que cambió el tono previo más conflictivo por uno estandarizado del oficialismo, el que en muchos circulos y especialmente en las redes sociales, se leyó como un intentó de apropiación de una manifestación que tenía un claro sesgo en contra del Gobierno y del modelo económico actual.

En su interacción en la red social, Flores señaló que "Luego de días de violenta destrucción, saqueos, pillajes, heridos y muertos, hoy vimos una luz de esperanza en una multitudinaria y ejemplar marcha pacífica sin banderas rojas para crear conciencia en cambios urgentes y muy necesarios

Dios devuelva la paz a Chile ????".

Este mensaje generó múltiples reacciones, pero destacó el de la cantante Camila Gallardo, quien se ha mostrado muy activa en apoyo a las manifestaciones durante esta última semana.

En su respuesta a la parlamentaria la artista le espetó a Flores que era "Otra más que no entendió nada" Y la interpeló, exigiéndole que "No vuelvas a apropiarte de lo que ha hecho la gente siendo valiente y corajuda. No vuelvas a hacer como q han sido parte de un cambio porq’ no han hecho nada más que faltarle el respeto a este movimiento, a la gente y tú en específico a las victimas".

Fue esta última frase la que generó a su vez una respuésta por parte de la diputada de Renovación Nacional, quién replicó "De q víctimas hablas? De las q no pueden usar el metro porque lo destruyeron? De las q no pueden abastecerse de alimentos porque los supermercados fueron saqueados o quedamos? De las q están encerradas en sus casas aterrorizadas? O de los muertos a manos del lumpen?".

En otra arista, durante un evento cultural realizado en la comuna de recoleta Camila Gallardo leyó un poema/arenga para las manifestaciones, el cual se ha viralizado junto con este debate, convirtiéndola en Trending Topic a nivel nacional.

