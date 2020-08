Rivaldo: "Arturo Vidal me gusta. Tiene que quedarse en el Barcelona"

El ex futbolista brasileño Rivaldo, campeón del mundo en Corea y Japón 2002, entregó positivos conceptos para el mediocampista chileno Arturo Vidal y aseguró que “tiene que quedarse en el FC Barcelona”.

El ‘King’ firmó un buen cierre de temporada con el cuadro culé, pese a perder en las últimas fechas el liderato y el título de la liga española a manos del Real Madrid.

Rivaldo, que vistió la casaquilla blaugrana de 1997 al 2002, no dudó en señalar que el bicampeón de América con la ‘Roja’ es un gran aporte en el andamiaje del entrenador Quique Setién.

“Es bueno tener a un jugador como Vidal. Tiene que quedarse en el Barcelona. El Barça es el Barça. Tiene la confianza de la prensa, de los aficionados, entonces, no es necesario cambiarse”, expresó el ex astro brasileño en diálogo con el CDF.

“Siempre me ha gustado la manera que juega, es un jugador que tiene ganas, pone el corazón al jugar cada partido, eso me gusta. Las cosas le están saliendo muy bien, marcando muchos goles importantes. Ha jugado muy bien, me gusta mucho”, añadió.

Para terminar, el otrora volante ofensivo anticipó lo que será este sábado la revancha entre el Barcelona y el Napoli por los octavos de final de la Champions League. En la ida, en febrero pasado, el cuadro español rescató un 1-1 de suelo italiano.

“Es un partido difícil, porque se juega sin aficionados. Hay que intentar sacar la victoria. Tengo mucha confianza en que Barcelona conseguirá la victoria. No es fácil, porque será un ambiente diferente sin los hinchas. Si el Barça pierde, creo que Setién ya no es el técnico indicado para el equipo en la próxima temporada”, sentenció.

Recordar que Arturo Vidal no será parte del cruce de vuelta ante el Napoli, en el Camp Nou, al ser expulsado en el choque de ida.