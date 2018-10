Vidal: "Nunca he estado en un equipo donde los jugadores eligen a los jugadores"

Arturo Vidal se refirió a las acusaciones en su contra, las que indicaban que junto a Gary Medel vetaron la convocatoria de Marcelo díaz a la selección chilena.

Antes de medirse contra Perú en Miami, el volante del Barcelona habló con el medio incaico RPP Perú, afirmando que “nunca he estado en un equipo donde los jugadores eligen a los jugadores, y menos acá donde está el profe Rueda, quien sabe mucho de fútbol, son muchos años los que lleva en esta profesión y yo ni el mejor jugador del mundo podría sacar o poner jugadores en un equipo".

Por otra parte, el ex Colo Colo elogió el trabajo del DT colombiano al mando de la “Roja” asegurando que “todos los técnicos son distintos, y Rueda está construyendo un proceso con jugadores jóvenes junto con algunos más veteranos como nosotros. Trabaja distinto, porque tiene otra visión del fútbol".

Cabe recordar que Gary Medel, el otro futbolista involucrado en los rumores sobre la ausencia de Marcelo Díaz, también negó las acusaciones.

El “pitbull” sentenció hace un par de días que “todo es falso, porque nosotros no vetamos a nadie, no sacamos ni metemos jugadores a la selección. He estado 12 años en el equipo, pasado por cinco cuerpos técnicos, y jamás me he metido en sus decisiones".