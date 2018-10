Brasil doblegó a la Arabia Saudita de Pizzi en un partido amistoso

Ayer Los sudamericanos superaron por 2-0 al equipo dirigido por el ex entrenador de la selección chilena.

Los goles de Gabriel Jesús y Alex Sandro en las postrimerías de cada tiempo le dieron a Brasil la victoria 2-0 ante Arabia Saudita en un partido amistoso el viernes.

Los sudamericanos no tuvieron mayores problemas frente al elenco dirigido por el ex entrenador de la selección chilena, Juan Antonio Pizzi.

Jesús abrió el marcador tras recibir un pase de Neymar a los 43 minutos. Alex Sandro selló la victoria con un cabezazo cerca del final del partido jugado en el estadio de la Universidad Rey Saud.

El árbitro holandés Danny Makkelie expulsó al arquero saudí Mohammed Al-Owais a los 84 luego que el VAR confirmó que tocó el balón con la mano fuera del área.

Brasil salió con Philippe Coutinho, Jesús y Neymar conformado una línea de tres atacantes, pero no fue hasta cumplida la media hora que puso en apuros a los anfitriones. Una acrobática intervención de Al-Owais repelió por encima del travesaño el cabezazo de Jesús.

Con la mira puesta en la Copa América de la que será anfitrión el año próximo, Brasil enfrentará el martes a su clásico rival Argentina en otro amistoso en Arabia Saudita. Roberto Firmino debe reemplazar a Jesús en ese partido.

Jesús no desaprovechó la oportunidad que se le presentó al final de la primera parte con el buen pase de Neymar.

El atacante del Manchester City fue blanco de críticas tras irse del Mundial de Rusia sin marcar un solo gol. La última vez que Jesús anotó fue en el amistoso que completó la preparación para el Mundial, en el que Brasil le ganó 3-0 a Austria.

"Todos confiaban en mí, el técnico Tite confiaba en mí. El pasado queda en el pasado", dijo Jesús tras el partido. "Desde luego que quedé molesto (tras el Mundial). Me quedó en la casa de mi madre para recuperarme. No fue el Mundial que soñé. Espero que las cosas me salgan mejor de ahora en adelante".

El segunto tanto también cayó con la asistencia de la estrella del Paris Saint-Germain. Cuando se jugaban los descuentos, Sandro apareció para cabecear el tiro de esquina de Neymar.

Brasil jugó a media máquina casi todo el partido, como si el equipo Tite estuviera dosificando fuerzas para el clásico sudamericano contra Argentina el próximo martes.

Tite admitió que la actuación del viernes no fue la mejor.

"No fue convincente. Ganamos porque tenemos esa creatividad al frente y nada más", dijo el timonel. "Brasil contra Argentina nunca es amistoso. Confiamos jugar mejor ante ellos".

Brasil hizo algunos experimentos ante los sauditas. Alex Sandro, del campeón italiano Juventus, reemplazó a Marcelo como lateral izquierdo. Y Pablo, zaguero del Burdeos francés, jugó en lugar de Thiago Silva.

Previo a Arabia Saudí, los brasileños enfrentaron a Estados Unidos y Brasil en sus primeros amistosos tras el Mundial.