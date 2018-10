Kudelka y la eliminación: "No estuvimos a la altura"

El técnico azul lamentó al eliminación de los universitarios en la Copa Chile ante Palestino por 2-0 y expresó, "esto es más que un cachetazo fuerte, no teníamos que perder este partido".

Los azules, sucumbieron ante los árabes y tras anotaciones de Julian Fernández y Roberto Gutierrez, quedaron fuera de la final para enfrentar a Audax Italiano, por la versión 2018 de Copa Chile.

Tras la derrota, Frank Kudelka señaló a los medios, "Mas allá de ganar o perder, no deja de ser un espectáculo y en el simpatizante siempre hay un grado de emoción muy alto, y esta vez no estuvimos a la altura".

"No podemos torcer la racha de continuidad, hay un montón de factores que no solo debemos mejorar, si no también corregir", sentenció el DT universitario.