Ivo Basay celebró triunfo: "Palestino fue superior en todos los sectores"

Ayer El ex goleador dijo que el 2 a 0 frente a la U le trajo sensaciones "tremendas".

Ivo Basay celebró el paso a la final de la Copa Chile cuando Palestino venció por 2 a 0 a Universidad de Chile en el estadio La Cisterna esta tarde de sábado.

"Las sensaciones son tremendas. Nosotros alcanzamos hacer un trabajo muy corto, sobre todo de acción y reacción, y de agresividad dentro del campo de juego. El segundo día fue táctico y eso fue todo. El tercer día bajamos la carga porque se había trabajado con mucha intensidad. Esto te permite seguir creyendo y llegar al partido con Curicó en condiciones de poder pelear la permanencia", declaró el ex goleador y ex-entrenador de Colo Colo en conferencia de prensa.

"Uno no espera que se enrielen tan pronto, porque no había tiempo. Pero con la actitud se pueden dejar de lado muchas cosas, eso es lo que te mantiene vivo dentro del campo de juego. Felicito a los jugadores. Algunos no venían jugando, como Diego Rosende y el 'Pájaro' (Roberto Gutiérrez). Lo que corrió el Mago (Luis Jiménez) fue tremendo , ni hablar de Agustín Farías o Julián Fernández. Es gratificante la forma en que se ganó. Hoy Palestino fue superior en todos los sectores", agregó Basay.

Los árabes miran la parte baja de la tabla, pero también sueñan con la final que disputarán ante Audax Italiano y que les podría dar un cupo a la próxima Copa Libertadores. Sin embargo, el técnico puso paños fríos. "Cuesta separar las cosas porque a uno le gusta competir. Pero lo principal es mantener la categoría", dijo.