Reinaldo Rueda y partido con México: "La intención es hacer un buen juego"

Para muchos es el encuentro, en esta fecha FIFA, para recuperarse tras la derrota por 3 a 0 con Perú y el primer partido entre los aztecas y los nacionales, luego del cotejo que ganó Chile por 7 goles a 0 en la Copa América Centenario del año 2016.

“No se ha hablado ese tema para nada. Son dos momentos diferentes, fue otro México y otro Chile. Naturalmente que siempre va a haber esa rivalidad y la intención de hacer un buen juego", señaló el colombiano en conferencia de prensa.

Acerca del combinado mexicano, sostuvo: "México es un equipo joven con trayectoria. Eso lo hace competitivo. Chile está en la transición de no haber clasificado al Mundial después de haber ganado dos Copas América consecutivas".

El caleño también se refirió a la dura caída ante los incaicos el pasado viernes y señaló que la Selección debe mejorar y corregir los errores.

"Sabemos que tenemos que mejorar. Analizamos los errores que tuvimos ante Perú y está el propósito de tener un mejor juego. Lo importante es reconocer errores, aceptarlos, corregirlos y dar vuelta la página y estar preparados para el partido", dijo.

El ex entrenador de Atlético Nacional sorprendió al anunciar que Gary Medel podría jugar como defensa, posición que en que no ha ocupado al "Pitbull" desde que asumió como estratego en la Roja: "Es posible que Gary juegue como defensa, tiene buen complemento con su manera de leer el juego con la potencia en el juego aéreo. No hay problema, uno sabe lo que pueden dar los grandes".

"No va a ser fácil. Todas las culturas futbolísticas del mundo sufren transiciones, como España y Alemania", cerró al hablar sobre el recambio.