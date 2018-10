Marcelo "Chino" Ríos: "El chileno no sabe tratar a sus ídolos"

El ex tenista chileno Marcelo "Chino" Ríos explicó por qué decidió dejar Chile para vivir en Estados Unidos, afirmando que tuvo problemas con el trato que se le dio en el país.

En una entrevista a 24 Horas, el ex número uno del mundo señaló que "me sentí en Chile un poco estresado, cansado. Me sentí ahogado, que podía en un momento explotar, no ser yo. El 'no estoy ni ahí' era cuando era chico, ahora empezó a influir porque tengo familia que es mas importante. No es que Chile no me guste, sigo yendo".

"Decidí irme a un lugar donde no me conocieran. El chileno no sabe tratar a sus ídolos. Cuando estas arriba todos son tus amigos y cuando estás abajo te hacen mierda", agregó.

Ríos también se mostró arrepentido con un polémico episodio con periodistas, cuando los citó para insultarlos recordando una frase de Diego Armando Maradona. "Ese día la cagué porque no era el lugar y el contexto no correspondía", señaló.

El nacional, que disputará un partido de exhibición con el ecuatoriano Nicolás Lapentti, también habló sobre algunos de sus colegas.

Por sus compañeros de generación, el chileno señaló que "a (Pete) Sampras lo encuentro un idiota entonces no me interesa hablar de él. (André) Agassi es un tipo la raja y que te comparen con ellos es super bueno. Orgulloso de haber estado en esas ligas".

El "Chino" también tuvo palabras para el suizo Roger Federer, de quien señaló que "es por lejos el mejor de la historia, el mejor que ha existido".