Kudelka reconoció indisciplina de Soteldo, pero no confirmó sanción

Universidad de Chile sigue preparando el duelo de este domingo ante Everton, por la vigésimo sexta fecha del campeonato nacional.

Sin embargo, el tema del momento en el Centro deportivo Azul es la indisciplina cometida por el delantero venezolano, Yeferson Soteldo, un hecho del cual se refirió Frank Kudelka.

El DT argentino en conferencia de prensa afirmó que “me dolió la situación, como persona. A veces me duelen cosas que hacen mis hijos, y a ellos cosas que hago yo. Es la ley de las relaciones”.

Además, agregó sobre el mismo punto que “estoy con los jugadores el tiempo que están acá y no en su vida privada. No obstante siento que hay que ayudar, a Yeferson hay que ayudarlo, protegerlo incluso en lo que se relaciona con sus posibilidades futuras”.

Sin embargo, al ser consultado sobre si castigó al atacante por el hecho, Kudelka expresó que “la decisión que voy a tomar no la hablé con nadie. Tengo que ver qué es lo mejor. No sé de dónde salió (que será marginado del duelo ante Everton). Quien dijo eso nos hace un daño. No sé quién es, ni si es de adentro o de afuera”.

Finalmente, el trasandino valoró las disculpas del venezolano, hecho que consideró “criterioso”. Cabe recordar que el venezolano se ausentó de la práctica del equipo el jueves de la semana pasada, por una salida a un local nocturno la noche anterior.

Soteldo reconoció el hecho ante Kudelka, ofreciéndole disculpas, y el estratega habría decidido marginarlo del partido que la “U” tendrá este domingo ante Everton.