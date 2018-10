Xavi Hernández: “Me sorprende que Arturo Vidal tenga ese tipo de actitud”

12:30 El ex Barcelona se refirió a la actitud del volante chileno por su suplencia en el cuadro catalán y cree que con el tiempo terminará siendo importante para el club.

Barcelona recibe este sábado al Sevilla en un duelo clave por la liga española. El chileno Arturo Vidal busca convencer a Ernesto Valverde para poder sumar más minutos en el equipo.

Una voz autorizada para referirse a la situación del volante es Xavi Hernández, ex jugador catalán que ganó 25 títulos con el club, incluyendo 4 Champions Leagues.

En entrevista con El Mercurio, el mediocampista de 39 años afirmó sobre las últimas publicaciones en redes sociales de el “rey” que “me sorprende que un futbolista con la experiencia de Vidal tenga ese tipo de actitud. De alguna manera él sabrá, yo no estoy adentro para opinar demasiado, y si tiene que pedir perdón, lo tiene que hacer en el vestuario".

Por otra parte, Xavi al analizar las condiciones futbolísticas del chileno opina que “la gente entiende que Vidal solo tiene condiciones físicas, y es mucho más que eso. Es un jugador muy completo, con calidad técnica, que ve bien, que es capaz de hacer el último pase, de entrar a remate, y además, tiene capacidad goleadora”.

Además, consultado sobre las opciones que tiene el ex Colo Colo de ganarse un puesto en el once titular “culé”, el ex campeón del mundo expresó que “es un jugador contrastado, que sabe lo que hace, que explota muy bien sus cualidades, por lo que es cuestión de tiempo y al final la gente verá”.

Finalmente, el volante sentencia que “a Vidal le ha costado entrar en el equipo, decisión que pasa por el entrenador. Pero yo creo que a la larga va a ser un futbolista importante para el club".