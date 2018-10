Frank Kudelka ya piensa en U. Católica: “Es un partido que debemos ganar”

23:05 Al ser consultado sobre si le levantará el castigo a Yeferson Soteldo, Kudelka no ahondó en el tema y se limitó a expresar que es un asunto que se resolverá en la semana

El director técnico Frank Kudelka se refirió al triunfo de Universidad de Chile por 2-0 sobre Everton en el estadio Nacional.

En conferencia de prensa, el argentino aprobó el cometido de su equipo afirmando que “le doy valor a lo que hicieron los muchachos, no me cabe duda que me gustaría un equipo más atacante, pero será en otro momento".

Además, se refirió al próximo desafío frente a Universidad Católica asegurando que “es un partido que debemos ganar y ponerle más picante a los últimos tres, que no solo nos servirá para seguir escalando, sino que también y por qué no, nos motivará a un sprint final más soñado que realista, todo puede ser".

Por otra parte, al ser consultado sobre si le levantará el castigo a Yeferson Soteldo, Kudelka no ahondó en el tema y se limitó a expresar que es un asunto que se resolverá en la semana.

Cabe recordar que con la victoria sobre Everton, la “U” alcanzó los 47 puntos, quedando muy cerca de D. Antofagasta (48) y U. de Concepción (49), por lo que una victoria ante los “cruzados” (54) los metería de lleno en la lucha por el título.