Champions League: Juventus derrotó a un complicado Manchester United en Old Trafford

18:29 El cuadro inglés -que no citó a Alexis Sánchez- cayó 1-0 ante el equipo de Cristiano Ronaldo. Paulo Dybala fue el autor de la conquista para los italianos.

El Manchester United sigue estancado en su crisis ya que perdió 1-0 como local ante Juventus, en un duelo válido por el Grupo H de la Champions League.

El cuadro inglés -que no citó al delantero chileno Alexis Sánchez- no pudo contra los italianos comandados por Cristiano Ronaldo, que regresó a Old Trafford a casi una década de su paso por los "Diablos Rojos".

Fue justamente el portugués quien desbordó hacia la derecha y terminó entregando el balón al colombiano Juan Guillermo Cuadrado, quien le dio un pase al argentino Paulo Dybala, que a los 17 minutos marcó la conquista de los italianos.

Con este resultado, los de Turín alcanzaron los 9 puntos manteniendo su invicto. El cuadro de Jose Mourinho quedó segundo con cuatro unidades. A ellos se siguen Valencia de España (2 puntos) y Young Boys de Suiza (1 unidad).