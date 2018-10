Lucas Barrios sacó a relucir su palmarés para defenderse de las críticas por su rendimiento en Colo Colo

El delantero de Colo Colo, Lucas Barrios puso sobre la mesa todos sus logros recientes para defenderse de las críticas de las que ha sido objeto por su rendimiento desde su regreso al cuadro albo.

Barrios, al igual que el club, ha tenido una irregular campaña, que hoy tiene a los albos luchando por acceder a copas internacionales. El delantero ha sido objeto de cuestionamientos por su rendimiento, en estos últimos duelos en los que Colo Colo no ha podido obtener victorias.

La "Pantera" dijo en su cuenta en Instagram que "nosotros los jugadores aceptamos las críticas y ya vamos a salir de este momento, en lo personal acepto la crítica de buena manera , en los buenos momentos y malos también , que no he hecho una pretemporada este año si lo acepto y que no tuve esa posibilidad de hacerla con el equipo también lo acepto , que el equipo tiene que mejorar también lo aceptamos y personalmente mejorar también lo acepto".

Sin embargo, los cuestionamientos que han molestado al delantero, es sobre su eventual inactividad previo a integrarse a Colo Colo.

"Ahora que supuestamente el año pasado no tenía continuidad y no venía jugando en mis equipos anteriores eso sí que no acepto y es mentira. A veces es bueno informarse. Goleador junto con Luan en Gremio 2017, el año pasado jugado en Gremio 45 PJ 18 goles (goleador de la copa de Brasil , segundo goleador de mi equipo en Libertadores) Campeón de la Copa Libertadores 2017. Saludos a todos los colocolinos que me apoyan en estos momentos" añadió.