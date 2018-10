Beausejour y conflicto Bravo-Vidal: “Todo es conversable y se puede solucionar”

La banda izquierda es una zona del cambo que le ha dado dolores de cabeza a Reinaldo Rueda en la selección chilena, principalmente por la lesión de Jean Beausejour.

El jugador de Universidad de Chile se está recuperando de un rebelde desgarro que lo tuvo tres meses fuera de las canchas y quiere recuperar su puesto en la “Roja”.

En conversación con Radio Agricultura, Beausejour afirmó que “en estos momentos en la selección el lado izquierdo tiene donde meter mano. Es bueno lo que están haciendo Parot y Mena. Yo soy competitivo y siempre me gusta disputar un puesto. Creo que me he ganado un puesto en la selección. Eso es innegable. Hay que tenerle paciencia al proceso de Rueda, el técnico está probando alternativas para el futuro”.

Por otra parte, se refirió a la participación en la próxima Copa América de Brasil señalando que “es importante que tengamos la obligación de ser competitivos. La Copa América puede ser un buen punto de partida para los que se van integrando. Ya no nos miran igual. Ahora llegas a defender la Copa”.

Además, fue consultado por el conflicto entre Arturo Vidal y Claudio Bravo. Al respecto, el jugador sentenció que “yo estoy esperanzado que todo es conversable y se puede solucionar. La selección es mucho más importante y es un bien mayor respecto a los roces que han habido".

Finalmente, el lateral lamentó la ausencia de Marcelo Díaz, pero considera que Rueda está en su derecho de citar a quien quiera y que es una decisión que se debe respetar.