Prensa española por ingreso de Arturo Vidal: "Al chileno no le arruga nada"

La prensa española destacó el ingreso del volante de Barcelona Arturo Vidal durante el partido en donde los catalanes superaron por 2-0 a Inter de Milán, en la fase grupal de la Champions League.

Sport, uno de los medios catalanes que sigue al cuadro culé, afirmó que los hinchas pifiaron el ingreso del nacional, quien reemplazó a Arthur.

"El brasileño ha sido sustituido por Arturo Vidal. Un cambio que no ha gustado a la afición, encantada con la actuación de Arthur. El brasileño ha jugado uno de sus partidos más completos con la camiseta del Barça", señaló la crónica.

El diario profundizó en este tema señalando que "el cambio no gustó al Camp Nou, que mostró su disconformidad con pitos, pero al chileno no le arruga nada. Salió y jugó con personalidad, aportando presión y fútbol. A veces se equivoca, pero nadie puede dudar de su calidad. Es un tipo duro".

Mundo Deportivo afirmó que "y cuando ha pisado el césped Arturo Vidal, se han escuchado pitos para el chileno, pero no tan mayoritarios. No ha gustado, posiblemente, que haya mostrado su disgusto por no jugar a través de las redes sociales con emoticonos. Eso sí, cuando el chileno ha cortado dos balones con su ímpetu, todos le han aplaudido otra vez".

Los madrileños de Marca, por su parte, puntualizaron que "el chileno volvió a jugar tras su polémica en las redes sociales. Valverde ya le ha perdonado. Al Camp Nou no le gustó nada que sustituyera a Arthur".